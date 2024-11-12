北韩与俄罗斯防务合作协议 金正恩签政令批准

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（法新社首尔12日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩已批准一项与俄罗斯之间具有里程碑意义的国防协议，在莫斯科与乌克兰战争期间深化两国安全合作。

据北韩中央通信社（KCNA）所称，这项协议「作为（金正恩的）政令已获批准」，并称这位北韩领导人为「朝鲜民主主义人民共和国国务委员长」。

在此之前，俄罗斯国会议员上周一致表决通过后，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已将这项协议签署成法。

北韩中央通信社说：「协议将从双方交换批准书之日起生效。」

北韩已成为俄罗斯全面进攻乌克兰最直言不讳且最重要的支持者之一。

长期以来，西方国家一直指控平壤向莫斯科提供用于乌克兰战争的炮弹和飞弹，但最近数周，据报有数以千计北韩军人抵达俄国准备参战，代表北韩对俄罗斯的支援有所升级。

蒲亭今年6月访问平壤期间，与金正恩签署了「全面战略伙伴关系条约」，其中部分内容提到，两国有义务在对方遭受攻击时「立即」提供军事援助，并进行国际合作以抗衡西方制裁。

北韩外交部长崔善姬（Choe Son Hui）最近造访莫斯科，还说北韩将「坚定支持我们的俄罗斯同志，直到胜利之日」。

南韩、乌克兰和西方国家援引情报报告指出，北韩已派遣约1万名军人到俄罗斯。美国官员和乌克兰国防部长表示，其中一些北韩士兵曾在乌克兰边境附近的库斯克（Kursk）地区参与战斗。

西方国家也担心，俄罗斯正在向北韩提供可能推进平壤核武计画的技术支援，作为北韩派兵的交换条件。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周表示，北韩军队在与乌军的战斗中遭受伤亡，双方之间的首次武装冲突「为全球不稳定开启了新篇章」。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）