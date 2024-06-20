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北韩俄罗斯签战略伙伴条约 南韩考虑解禁援乌武器

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（法新社首尔20日电） 主要武器出口国南韩向来禁止直接援助乌克兰军火，但是北韩与俄罗斯签订全面战略伙伴关系条约后，南韩青瓦台官员今天表示，他们将「重新考虑」这项行之有年的政策。

法新社报导，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天与北韩领导人金正恩签署这项强化军事与经济合作条约，首尔当局表达「严重关切」，一名青瓦台官员告诉记者：「有意重新考虑军援乌克兰武器的议题。」

尽管美国与乌克兰多次呼吁，南韩长久以来仍奉行禁止销售武器至目前爆发冲突的地区。意欲成为全球主要军火出口国的南韩，曾签署价值高达数以十亿计美元的军售协议，卖坦克与榴弹炮给欧洲国家，当中包括乌克兰盟邦波兰。

美国与南韩指控北韩提供弹药与飞弹给俄罗斯攻打乌克兰，北韩与俄罗斯签订强化合作新约，引发北韩将运交俄罗斯更多军火的关切。

首尔当局还说，将就北韩与俄罗斯之间的输运武器与石油，对北韩与俄罗斯的一些个人和单位施加更多制裁。

全球北韩研究所（World Institute for North Korea Studies）所长安赞日表示，日后任何由首尔提供乌克兰的武器援助需「予以明确的节制」。

他说：「若军援仅限于像是炮弹与地雷等传统武器，与北韩提供俄罗斯的武器等级相当，俄罗斯的反弹可以降至最低。」

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