北韩外长崔善姬抵俄访问 讨论深化军事合作

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（法新社莫斯科18日电） 北韩官媒报导，外交部长崔善姬（Choe Son Hui）已抵达莫斯科，接下来将与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）进行会谈。

北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩外长崔善姬（Choe Son Hui）及随行人员于18日搭乘「专机」离开平壤。俄罗斯外交部稍早证实，莫斯科在俄乌战争中的坚定盟友北韩特使将造访该国。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）2024年6月访问平壤期间，两国签署防务合作协议。

北韩已向俄罗斯提供飞弹、弹药以及数千名军人，协助俄军在乌克兰作战。分析人士指出，莫斯科则向外交孤立的北韩提供财政援助、军事技术、粮食、能源等。

北韩领导人金正恩今年4月曾允诺，要帮助俄罗斯赢得这场「神圣」战争。

俄罗斯国防部长别洛乌索夫（Andrei Belousov）及数名高阶官员4月访问平壤，讨论强化双边军事关系。

别洛乌索夫当时表示，莫斯科已准备好签署2027年至2031年的合作计画。

南韩与欧洲联盟（European Union）均谴责两国的合作关系；北韩外交部则反批，与俄罗斯合作是在「行使主权权利」。