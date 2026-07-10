北韩宣布「质量并进」扩充核武力量 推动军事现代化

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（法新社首尔10日电） 北韩官媒今天报导，当局已决定采取措施，从「质」与「量」两方面强化核武力量；最高领导人金正恩也呼吁推动军队现代化，以提升战备能力。

北韩中央通信社（KCNA）报导，上述消息是在9日举行的劳动党中央军事委员会扩大会议（Enlarged Meeting of the Workers’ Party’s Central Military Commission）上发布。

据报导，金正恩表示，唯有建立能够掌控一切威胁的强大军队，才能保障北韩的安全与「真正的和平」。

会中还制定多项军事发展计画，包括更新作战系统的基础技术设施、扩充并强化核武力量，以及推动军事基地的标准化、专业化与现代化。

此外，会中还讨论扩大北韩军事情报机构「侦察总局」（Reconnaissance General Bureau）的职能，以提升侦察与情报搜集能力。

报导指出，会议也讨论兴建现代化海军基地并提升造船厂产能，以配合海军地位与角色的重大转变。

金正恩本月稍早曾亲自视察5000吨级新型驱逐舰「姜健号」（Kang Kon）的武器测试。这艘军舰去年5月在下水仪式中发生侧翻事故，之后完成修复。

金正恩也曾矢言将让北韩海军具备核武能力。

自2019年金正恩与时任美国总统川普在越南河内举行的峰会因双方对无核化范畴及制裁解除条件无法达成共识而破局后，平壤当局屡次宣称北韩是「不可逆转」的拥核国家。

此外，由于1950年至1953年的韩战仅以停战协定告终，并未签署和平条约，因此严格来说南北韩至今仍处于战争状态。