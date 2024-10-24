北韩施放垃圾气球 落入南韩总统府

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（法新社首尔24日电） 南韩当局表示，一枚携带垃圾的北韩气球今天落在南韩总统府内，本地媒体报导，气球中装有嘲讽总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）与第一夫人的宣传传单。

南韩公民团体长期以来一直向北方发送宣传传单，通常是透过气球携带，内容包括传单、美钞和有时包含韩国流行音乐或韩剧的随身碟，这些东西在受到严格管控的北韩遭查禁。

自今年5月起，北韩开始向南韩施放携带垃圾的气球，称这是为了报复运动人士散发宣传传单。

南韩总统警护处（Presidential Security Service）在发给法新社的声明中说，一枚北韩气球今天清晨「在空中爆炸，掉落的碎片散落在龙山（Yongsan）办公区周围」，指的是总统府。

南韩总统警护处又说，经过安全检查，证实「这没有构成危险风险或污染」。

南韩总统办公室位于首尔市中心，有数十名士兵驻守并设有禁航区，今天是第2度遭北韩气球直接袭击，第一次是发生在今年7月。

南韩「朝鲜日报」（The Chosun Daily）报导，这枚气球携带反南韩传单，内容嘲笑南韩总统尹锡悦与他的夫人金建希（Kim Keon-hee），传单上印有这对夫妇的照片，并附上「幸运的是，尹总统与他的妻子没有子女」和「南韩是建希王国」的文字。