立足瑞士 报道世界
登录

北韩施放垃圾气球 落入南韩总统府

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔24日电） 南韩当局表示，一枚携带垃圾的北韩气球今天落在南韩总统府内，本地媒体报导，气球中装有嘲讽总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）与第一夫人的宣传传单。

南韩公民团体长期以来一直向北方发送宣传传单，通常是透过气球携带，内容包括传单、美钞和有时包含韩国流行音乐或韩剧的随身碟，这些东西在受到严格管控的北韩遭查禁。

自今年5月起，北韩开始向南韩施放携带垃圾的气球，称这是为了报复运动人士散发宣传传单。

南韩总统警护处（Presidential Security Service）在发给法新社的声明中说，一枚北韩气球今天清晨「在空中爆炸，掉落的碎片散落在龙山（Yongsan）办公区周围」，指的是总统府。

南韩总统警护处又说，经过安全检查，证实「这没有构成危险风险或污染」。

南韩总统办公室位于首尔市中心，有数十名士兵驻守并设有禁航区，今天是第2度遭北韩气球直接袭击，第一次是发生在今年7月。

南韩「朝鲜日报」（The Chosun Daily）报导，这枚气球携带反南韩传单，内容嘲笑南韩总统尹锡悦与他的夫人金建希（Kim Keon-hee），传单上印有这对夫妇的照片，并附上「幸运的是，尹总统与他的妻子没有子女」和「南韩是建希王国」的文字。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
46
35 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
86
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团