北韩谴责以色列攻击伊朗 警告欧美别煽动战火

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（法新社首尔19日电） 北韩外务省发言人今天表示，北韩谴责以色列攻击伊朗挑起战争，并警告美国与欧洲强权不要「煽动战火」。

北韩外务省发言人说，北韩对「以色列的军事攻击」表达「严正关切并坚决谴责」，又说以色列杀害平民是犯下「不可饶恕的违反人道罪」。

北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩外务省发言人在声明中说：「以色列所实施的国家恐怖主义非法行径，正在加剧中东地区爆发新一轮全面战争的风险。」

以色列13日针对伊朗的核计画发动攻击，引发了已延烧6天的交火，双方互射飞弹。

北韩最近几年与俄罗斯关系密切，在莫斯科与乌克兰进行旷日持久的战争时，支持俄罗斯对乌克兰的军事行动。

俄罗斯与伊朗1月签署范围广泛的战略伙伴关系协议，以扩大军事关系；而基辅与其盟友长期以来都指控伊朗向俄罗斯供应无人机与短程飞弹。

美国总统川普声称他对德黑兰方面的耐心「已被磨光」，引发外界揣测美国将与盟友以色列一同对伊朗采取军事行动；不过，川普也说，现在举行会谈仍为时未晚。

川普后来表示，他尚未决定是否加入以色列轰炸伊朗的行动；他并警告，这场战争可能导致伊朗当前的领导阶层垮台。

平壤当局警告川普等人不要介入以色列的战争。

北韩外务省发言人说：「当前全球所见的严峻形势清楚证明，获美国与西方支持与庇护的以色列是中东和平的毒瘤，也是破坏全球和平与安全的罪魁祸首。」

「美国与西方势力煽动战火并对受害者伊朗所拥有并行使的正当主权权利与自卫权提出异议，国际社会正予以密切关注。」

发言人又说，美国与欧洲强权的行动正在「把中东局势推向无法控制的灾难性阶段」。