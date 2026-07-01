北韩靠拢中俄 金正恩致贺习近平深化两国友好合作

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（法新社首尔1日电） 北韩领导人金正恩今天指出，将持续深化与中国间关系，并形容近期与中国国家主席习近平在平壤举行的峰会，是一次「具有历史意义」的会晤。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在祝贺中国共产党建党105周年的贺电中向习近平表示，稳定发展与北京的关系，是平壤「坚定不移的立场」。

他说：「持续发展具有悠久历史根基、以社会主义为核心的北韩与中国友好关系，是我们党和政府坚定不移的立场…近期的平壤峰会，是深化我们之间同志情谊与互信的历史性契机。」

金正恩还表示，愿与习近平共同努力，进一步发展北韩与中国的「友好合作关系」，并称这是「两国人民共同的宝贵财富」。

这封贺电发布前数周，习近平罕见赴平壤访问。在峰会期间，金正恩与习近平通过北韩官媒所称「具远见的双边关系蓝图」，承诺将双方传统友谊发展为「最强大且具战略性的关系」。

根据中国官媒，习近平也主张加强双方在外交、执法及军事领域的合作。

尽管北韩提供军队及武器用于侵乌战争而与俄罗斯日益靠近，中国仍是北韩最大的经济伙伴。

根据南韩企划财政部统计，2024年北韩对外贸易中，中国即占98%左右。（编译：徐睿承）