北韩领导人金正恩视察飞弹基地与弹道飞弹

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（法新社首尔23日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩视察一处战略飞弹基地，并发布他视察北韩最大、威力最强洲际弹道飞弹的运输与发射车辆的画面。

金正恩此次视察前几天，南韩情报机构称平壤当局已派「大规模」部队赴俄罗斯部署，协助俄军对抗乌克兰，藉此巩固北韩与俄国之间争议性的军事联盟。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩「检查了战略吓阻力量的战备情形，这与国家安全有直接关连」。

中央通信社公布的画面显示，金正恩一如往常穿着黑色皮外套，站在巨大的「火星-18」（Hwasong-18）固体燃料洲际弹道飞弹前。

他还与中长程极音速飞弹一同出现在画面中，这些飞弹因其不规则的飞行路径而难以拦截。

中央通信社报导，金正恩视察「飞弹基地与发射相关设施的重要功能与力量」，大赞北韩飞弹部队在战争威吓中扮演的「关键角色」，并称其为最高优先事项。

中央通信社报导，金正恩在妹妹金与正及其他军官陪同下进行视察。

中央通信社引述金正恩的话说：「美国的战略核手段对 『朝鲜民主主义人民共和国』（Democratic People’s Republic of Korea，北韩正式国名）的安全环境构成越来越大的威胁。」

因此，「北韩必须更加明确地强化战争吓阻力，并采取全面且严格的核力量反制姿态」。

中央通信社还说，金正恩「强调需进一步现代化并加强战略飞弹基地」。