北韩骇客涉窃3亿美元加密货币 今年已知最大宗窃案

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（法新社首尔22日电） 根据受害者说法，一个恶名昭彰的北韩骇客组织，很可能就是上周末近3亿美元加密货币窃案的幕后黑手，这也是今年已知最大规模的加密货币窃案。

根据联合国一个专门小组的说法，这是与北韩有关的最新一起这类事件；北韩利用精密的网路犯罪计画窃取加密货币，以资助国家核武发展。

数位货币新闻网站CoinDesk指出，18日发生在线上投资工具KelpDAO金库的这起窃案，是2026年迄今最大的加密货币攻击事件。

KelpDAO今天表示，在骇客攻击期间，由另一个名为LayerZero的加密技术应用程式所托管的两台区块链伺服器遭到入侵。

KelpDAO说，这导致一种与主要加密货币以太币有关的加密货币代币，从KelpDAO被「掏空」。

LayerZero透过声明表示：「2026年4月18日这天，KelpDAO遭到攻击，损失约2.9亿美元。」

LayerZero表示：「初步迹象显示，这起事件归因于一个高度精密的国家级行为者，很可能是朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）的拉撒路集团（Lazarus Group）。」

联合国一个专门小组曾于2024年估计，自2017年以来，北韩已窃取超过30亿美元的加密货币。