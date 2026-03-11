北韩：尊重伊朗新最高领袖人选 美国以色列破坏和平

（法新社首尔11日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩尊重伊朗新任最高领袖人选，并指控美国和以色列破坏区域和平。

北韩中央通信社（KCNA）引述北韩外交部发言人说法报导：「关于伊朗专家会议（Assembly of Experts）近日正式宣布选出伊斯兰革命新领袖一事，我们尊重伊朗人民选择新任最高领袖的权利和决定。」

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日命丧美国和以色列空袭。尽管美国总统川普希望对伊朗领袖人选拥有发言权，伊朗仍于本月8日宣布由哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。

北韩先前曾谴责美国与以色列对伊朗的攻击行动为「非法侵略行径」。

北韩外交部发言人今天重申立场，指控美国与以色列「正破坏区域和平与安全基础，并加剧全球的不稳定」。

发言人还说：「任何违反相关国家政治体制和领土完整、干涉内政及公然鼓吹颠覆社会体制的言辞威胁与军事行动，都应受到全球批评和拒绝，绝不能容忍。」

川普政府近月来试图推动重启与北韩的高层会谈，寻求今年促成川普与北韩领导人金正恩会谈的可能。

金正恩数月来大多无视这些提议，不过他近日表示，若美国接受北韩的拥核国地位，两国有望「和睦相处」。