医师罢工、名牌包、葱价：南韩国会选举看点一次掌握

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（法新社首尔9日电） 南韩明天将举行国会选举，此时看似毫无关联的医师罢工事件、青葱价格及迪奥名牌包，却有一大共通点，它们都是选民关注的话题，甚至可能影响选情，以下是法新社整理的5大看点。

●医师罢工潮

数以千计南韩住院医师自2月20日起发动罢工，迫使多家医院取消手术和重要治疗，已严重干扰当地医疗服务长达数周。

这些医师反对南韩总统尹锡悦提出的医疗改革。这项改革将大幅提高医学院招生人数，以便培育更多医生，进而缓解医师人力不足，并对人口快速老化的社会提供帮助。

调查显示，尽管罢工造成不便，但社会大众支持这项改革计画。首尔当局拒绝与罢工医师谈判，并以法律手段威胁他们复工。

●驻澳洲大使惹议请辞

南韩驻澳洲大使李钟燮于遭贪腐调查期间获得任命而引发质疑，在上月29日宣布请辞。此一人事任命引发各界抨击，包括执政党议员。

正在接受调查的李钟燮，遭指控在担任国防部长期间，曾试图以不当方式影响去年海军陆战队士兵殉职案的调查。

分析家表示，尽管李钟燮已请辞，但这个难堪的下场可能影响选民，他们对某些高官认为自己凌驾法律的想法很敏感。

●第一夫人迪奥（Dior）名牌包丑闻

去年曝光的一段偷拍画面显示，南韩第一夫人金建希收受价值2200美元（约新台币7万532元）的迪奥名牌包，为丈夫尹锡悦和他所属的国民力量党（People Power Party）带来政治麻烦。

当地媒体称为「迪奥包丑闻」的这起事件，进一步打击尹锡悦已在低点的支持度，而且不利国民力量党夺回国会控制权。

南韩法律明订公务员及其配偶禁止收取价值超过750美元的物品，因此金建希收受迪奥名牌包恐已触法。

●成为网路迷因的葱价

经济是许多选民关注的重点。南韩消费者物价指数持续在3%以上盘旋，盖洛普（Gallup）民调显示，尹锡悦振兴经济不力，被视为他在任内招致负评的症结所在。

尹锡悦3月时为了解民生物价，曾巡视一家超市，他看到一大包青葱时说，「我去过许多市场，875韩元（约新台币21元）是合理价格」。

然而，葱价通常是上述价格的3至4倍。当地媒体报导，在尹锡悦视察该店前，商家已对青葱推出折扣优惠。

尹锡悦对葱价的评论很快成为各界嘲讽和网路迷因图的主题，青葱也成为反对党号召选民的口号，促使南韩中央选举管理委员会（NEC）下令禁止选民携带青葱到投票所。

●南北韩紧张关系

尽管北韩近来发射一系列日益先进飞弹，但南韩对北韩政策未成为候选人在选战中谈论的重要话题。

政治顾问裴康勋（Bae Kang-hun,音译）认为，原因在于南韩民众已非常习惯与北韩的紧张关系，所以这已不成问题。

他说，实际上，「民众对北韩的普遍感受是同情，而非惧怕」，南韩经济规模约为北韩的40倍大。

不过，首尔梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）警告，平壤当局「可能很快会再次试射…以纪念北韩的政治性节日」。