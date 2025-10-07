医疗直升机坠毁加州沙加缅度高速公路 惊人画面曝光

（法新社华盛顿6日电） 美国媒体报导，一架医疗直升机今天在加州沙加缅度（Sacramento）高速公路坠毁，3名伤者情况危急。地方当局表示，紧急应变人员已封锁部分车道。

这起事故发生在今晚7时过后（台北时间7日上午10时），地点在50号高速公路东向车道、接近豪大道（Howe Avenue）路段。

飞行追踪资料显示，这架直升机飞离加州大学戴维斯分校医学中心（UC Davis Medical Center）仅数分钟便坠毁。

沙加缅度消防局对美国有线电视新闻网（CNN）说，机上有一名飞行员、一名护理师与一名急救员，3人伤势严重。

当局表示，直升机坠毁时，机上并无患者，这起事故也未波及任何地面车辆。

根据社群媒体流传的影片，这架直升机在一排车辆上方盘旋，随后坠毁在中央分隔岛旁，冒出大量浓烟。

媒体引述消防人员的话报导，现场民众协助救难人员抬起直升机，救出卡在直升机残骸下方的伤者。

加州公路巡警（CHP）南沙加缅度分局表示，50号高速公路东向车道及两处汇入这条高速公路的匝道已封闭，「尚未确定何时重新开放」。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）报导，坠机原因仍在调查中，沙加缅度郡警长办公室表示正在协助公路巡警单位进行调查。

CNN报导，美国联邦航空总署（FAA）纪录显示，这架直升机隶属于REACH空中医疗服务公司（REACH Air Medical Services）。

REACH母公司「全球医疗应变」（Global Medical Response）表示，公司已知悉这起事故，正着手确认详情，以及机组人员的状况。（编译：刘文瑜）