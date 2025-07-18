千亿高铁建设补助遭砍 加州要告川普政府

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（法新社洛杉矶17日电） 美国加州州长纽松今天表示，由于总统川普决定停止对加州高铁计画给予联邦补助，加州将状告川普政府。美国运输部长达菲（Sean Duffy）证实，已终止尚未动用的约40亿美元（约新台币1176亿元）联邦资金拨款。

加州州长纽松（Gavin Newsom）透过声明指出：「川普（Donald Trump）终止对加州高铁的联邦补助，充满政治算计。这又是一场为了惩罚加州的政治作秀。」

纽松说：「我们正在提起诉讼，以阻止川普破坏全美唯一正在建设中的高铁。」他并说，联邦补助的取消将会「危及真正的就业机会与民众生计」。

作为民主党的大本营，全美人口最多的州加州自川普重返白宫以来屡屡成为他发怒的目标，加州已对联邦政府发起多项法律诉讼。 加州的高铁计画预定连接两大城市洛杉矶（Los Angeles）与旧金山（San Francisco），全长约610公里，车程预计仅需2小时40分。 不过2008年计画推出后却历经无数延宕，且预算大幅超支。加州的高铁计画从构想到规划再到开始执行已耗时超过15年。 根据纽松说法，该计画预计可创造1万5000个工作机会。 川普16日宣布，将取消原先预留给这项工程的联邦补助。 川普在社群媒体发文写道：「联邦政府不会再花任何一毛钱资助这个『纽渣』（Newscum）骗局。」共和党籍的川普习惯以「纽渣」这个绰号来称呼民主党籍州长纽松，将他的姓氏Newsom与scum（人渣）结合来贬抑他。纽松是川普的政敌。