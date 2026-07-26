升息或降息两股力量拉锯 市场预料联准会按兵不动

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国联邦准备理事会（Fed）预定28日召开利率决策会议，市场普遍预期决策官员将在通膨隐忧未解除的背景下，维持利率不变。

这是联准会新任主席华许（Kevin Warsh）上任后的第2次会议，而美国总统川普（Donald Trump）对伊朗再启战争，导致油价再涨，让通膨的压力更大。

川普早对独立运作的联准会施加前所未有的压力，一再强调希望能见到降息。

但另一方面，美国消费者物价年增率虽上月降至3.5%，却仍远高于联准会长期设定的2%通膨目标，并且这一目标已连续5年多未能达成，加大了升息的压力。

上周以来，美国与伊朗敌对行动升温，美军发动猛烈空袭，伊朗也反击华府在中东地区的盟友；与此同时，叶门什叶派组织「青年军动」（Houthis）威胁封锁红海（Red Sea）重要石油贸易航道，导致国际能源价格再度飙升。

法新社报导，面对持续攀升的通膨，联准会决策官员的耐心逐渐消磨，近期也有升息的声音出现。

联准会理事华勒（Chris Waller）上周表示：「联准会必须随时做好收紧货币政策的准备，以免重演2021到2022年的通膨经验。」

联邦公开市场委员会（FOMC）将经过两天闭门会议，于美东时间29日下午2时公布决议结果，由华许召开记者会说明。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，多数投资人预测联准会可能连续第5次决议，将政策利率维持在3.50%至3.75%区间。

华许自掌管联准会后表示，他对维护物价稳定有「坚定承诺」，但他未说明何时、如何介入才合适。（编译：纪锦玲）