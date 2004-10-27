此内容发布于2004年10月27日 下午3:07 最后更新 - 2004年10月27日 -15:07

罗秋麟与本文作者合影. (李成书)

最近，瑞士餐饮行业顶级人物、25年来被全瑞士评为最佳女厨师的伊尔玛(Irma Dütsch)，在为女儿举行婚宴时，聘请了一位中国厨师掌厨，这位厨师是来自上海黄浦江畔的罗秋麟。

罗秋麟今年47岁，来到瑞士已有17年。他现在是苏黎世四星级酒店--Sofitel hotel中国餐馆罗秋麟酒店的老板。

因为他在国内已是一名厨师，积累了不少烹调方面的知识经验，所以在瑞士，尤其是在法语区餐馆业里面工作时，十几年的工作时间已把他造就成一名知名度很高的厨师。他制作的饭菜不仅味道好，而且造型美观，得到了瑞士消费者的称赞，



罗秋麟做菜不仅继承了传统的中国菜的技艺，而且善于吸收西方餐饮的优长，不断创新，不断提高，所烹饪的菜肴已完全适合了西方人的口味。



有一次，罗秋麟一位瑞士朋友在其主灶的餐馆吃饭，吃完后感到他做的味道确实很不错，就反复邀请瑞士最著名的女厨师伊尔玛来品尝，伊尔玛这个吃遍瑞士大大小小中西餐馆的权威人士说，中国餐馆我都吃遍了，千菜一味，大同小异。一再谢绝。后来，在朋友的再三邀请下，伊尔玛和丈夫一起前来品尝。上了几道菜后，伊尔玛感到真是不同非凡，然后提出要见一见这一位主灶的厨师。他们一见面就谈得非常投机。从花样众多的中国传统名吃到世界公认的中、法、意三大菜系，在很多方面都有共识。伊尔玛多次参加国际性的烹调大赛，到过中国，见过江泽民、邓小平等国家头面人物，她知道中国菜在世界上的声誉，但她称赞说，在瑞士能吃到味道最好的中国菜并不多。所以建议罗秋麟应该有一家属于他自己的餐厅，并且说愿意提供帮助。



今年8月，伊尔玛要为女儿举行婚礼，筹备了一个120余人参加的宴席，罗秋麟应邀为这些吃高嘴头的瑞士人主厨。他精心制作的那一道道菜，五彩缤纷，如一幅幅画图，参加宴会的宾客都赞不绝口。



此后他想，一定要为中国菜打出名气。在伊尔玛的大力帮助下，他在苏黎世Sofitel hotel租赁了近200平方米的地方，开办了属于自己的中餐馆，于10月1日正式开业。自打开张，他就以高标准、高起点的餐饮理念，指导着酒店经营管理，在服务质量上讲求一流，对餐具的摆放，比如盘子的位置、刀子的角度、杯子的距离，等等都有规范的标准。对饭菜的质量，他讲究色、香、味俱佳，选料精，制作细，力求奉献给顾客一份完美的中国菜。凡来他餐馆吃饭的人都翘着拇指夸赞不仅饭菜烧得好而且服务质量高。



作者：李成书

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