华府国庆活动遇强烈雷暴搅局 主办单位紧急撤离群众

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（法新社华盛顿4日电） 美国华盛顿特区国家广场（National Mall）今天举行建国250周年庆典，不料强烈雷暴逼近，主办单位紧急疏散大批民众，迫使活动中断。

美国总统川普原定在数小时后向数万群众发表一场带有竞选造势风格的演说，不过随着雷暴逼近，宽阔的活动场地刮起阵阵强风，附近天空也频频出现闪电，促使主办单位要求所有民众立即前往避难。

主办单位宣布：「为了您的安全，请所有来宾立即撤离。」大多数民众陆续朝出口方向移动，前往附近的博物馆和政府机关建筑避难。

不过，现场一度陷入混乱，部分民众误以为活动恢复举行，纷纷冲向安检入口，高喊「冲啊！」、「川普！川普！」。

另一处的执法人员则仍持续劝导民众撤离。当局尚未说明活动将于何时恢复。

一名美国特勤局（Secret Service）人员对迟迟不愿离开的一家人表示：「当闪电距离不到3英里（约5公里）时，就必须强制疏散。」

另一名执法人员则高声喊道：「快！我们正在疏散！开始移动！」

舞台附近有超过100人拒绝离开，他们情绪激昂地喊着「美国！美国！美国！」，当时两架参与飞行表演的美军B-2幽灵轰炸机（B-2 Spirit）正好从上空飞过。

警方随即吹响哨音，强制驱离仍留在现场的民众。

随着维安人员努力维持秩序，现场气氛逐渐紧张，警方排成人墙，以手电筒照射人群，试图迫使民众后退，一辆维安车辆则引导其他人朝出口撤离。

华盛顿特区国土安全暨紧急应变署（DC HSEMA）也在社群平台X发文警告：「国家广场附近出现强烈雷暴。请立即寻求避难，切勿逗留。」

根据美国国家气象局（National Weather Service），美国东部大片地区笼罩在热浪之中，约1.6亿人处于极端天气警报范围内。高温也打乱游行、街区派对和烤肉聚会，而这些都是国庆日的传统庆祝活动。

稍早，华府国庆游行也因体感温度飙升至约摄氏41.7度而取消。（编译：刘文瑜）