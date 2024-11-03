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华府才警告伊朗勿妄动 美军：B-52轰炸机已抵中东

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（法新社华盛顿2日电） 华府前一天才对伊朗发出警告，说将增派轰炸机前往中东地区部署；美国军方今天宣布，美方B-52远程轰炸机已抵达中东。

负责中东及周边国家指挥的美军中央司令部（US Central Command）在社群媒体上发文表示：「迈诺特空军基地（Minot Air Force Base）第五轰炸机联队的B-52同温层堡垒战略轰炸机（B-52 Stratofortress）已抵达美军中央司令部的负责范围。」

美方昨天宣布将增派B-52远程轰炸机、战机、加油机及海军驱逐舰赴中东。

美国国防部发言人赖德（Patrick Ryder）在有关中东部署的声明中说：「若伊朗及其合作伙伴或代理人利用此刻针对美国在中东的人员或利益，美国将采取一切必要措施保护我方人员。」

以色列上月26日对伊朗发动攻击，打击军事基础设施，但避开重要的核设施和石油设施。伊朗最高领导人矢言对以色列的攻击进行报复。

今年以来伊朗对以色列发动两次重大攻击，一次在4月，此前伊朗驻大马士革领事馆遭攻击，该攻击被归咎于以色列；另一次是在10月，伊朗表示发动攻击是为了报复伊朗支持的真主党多名领袖和1名伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官遇害。（译者：纪锦玲）

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