华府枪击案阿富汗嫌犯 可能于入美后才激进化

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿30日电） 美国国土安全部长诺姆表示，涉嫌在华府枪击两位国民兵的阿富汗嫌犯可能是在进入美国后才激进化。他今天在多个访谈节目中谈到嫌犯动机。

29岁的拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌于11月26日开枪，造成一名20岁国民兵（National Guard）不治、另一人重伤，面临一级谋杀指控。

诺姆（Kristi Noem）在国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中表示：「我会这么说，我们相信他是在来到这个国家后才激进化。」

诺姆在美国广播公司（ABC）另一访谈中指出：「我们确实认为，那是经由与他老家社区和母国的人脉，我们将继续跟与他互动的人、他的家人以及跟他交谈的人，进行访谈。」

2021年美军撤离阿富汗，塔利班（Taliban）部队随后重掌政权，期间时任总统拜登政府执行大规模空运撤离行动，拉坎瓦尔于当时进入美国。

诺姆在美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目中表示，拉坎瓦尔进入美国后「可能有接受审查」，但「这项工作做得不好」。

川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文称：「狡诈的拜登、（前国土安全部长）马约卡斯（Alejandro Mayorkas），以及所谓『边境沙皇』贺锦丽（Kamala Harris）确实害我们国家沦为任何人都可毫无检查、无需审查就能进入，完全搞砸了！」

官员指出，拉坎瓦尔前往美国之前曾在一支获中央情报局（CIA）支持、与塔利班作战的阿富汗「伙伴部队」服役。

美国政府已经暂停对所有阿富汗公民核发签证，并且冻结所有庇护案件审查。