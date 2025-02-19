华府莫斯科破冰 川普痛批泽伦斯基

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（法新社佛罗里达州棕榈滩19日电） 美国总统川普针对俄罗斯发动侵略一事痛批乌克兰总统泽伦斯基。法国总统马克宏则为欧洲联盟和欧洲以外伙伴在今天展开另一回合会谈进行准备。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）批评美国和俄罗斯跳过基辅展开会谈，强调致力结束战争的作为必须「公平而且有欧洲国家参与」。

泽伦斯基此一表态看起来激怒川普，惹来对方连珠炮式抨击。

川普昨天在他的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）告诉记者：「我非常失望，我听说他们因为没位子而恼火…今天我又听说，『好吧，我们没有受邀』，噢，你们已经在那里3年了…根本就不该开始这场战争，你们本来可以达成协议。」

全面调整华府对莫斯科立场的同时，川普还说，他可能本月底前就在沙乌地阿拉伯会见俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。此一政策转变令欧洲各国领导人引以为忧。

美俄会谈已经同意成立寻求结束乌克兰战争出路的协商团队。基辅指责这场会谈，泽伦斯基并且推迟出访沙乌地。

与此同时，马克宏（Emmanuel Macron）则宣布将就乌克兰议题在巴黎再进行会谈，强调川普重启与蒲亭对话可能有帮助。

川普也附和莫斯科一项主要要求，针对乌克兰举行总统选举一事向泽伦斯基施压。

俄罗斯想要强迫泽伦斯基举行选举，作为协议其中一环。被问到华府是否在此一议题上支持莫斯科时，川普从泽伦斯基的低支持率开始骂起。

他说：「他们想要在谈判桌上有一席之地，但可能有人会说…但乌克兰人民难道不应该说，距离上次选举已经很久了。那不关俄罗斯的事，那是我和其他国家一致的想法。」

泽伦斯基于2019年当选，任期5年，因乌克兰实施戒严而继续执政。

欧洲各国领导人早就在担心华府将会对莫斯科作出重大让步，并且以冷战型态的协议方式修订欧陆安全协议。川普这番谈话不太可能消除他们的疑虑。