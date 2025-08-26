华府迎接新学年 移民社群忧心川普驱逐令影响学童

（法新社华盛顿25日电） 美国华盛顿特区公立学校新学年度自今天起展开，由于担心移民官员加强逮捕与扫荡力道后，恐以校园为目标，华府各地都组织学童陪护小组，并安排共乘车辆与巡守队。

美国移民暨海关执法局（ICE）表示，今天不会将华府校园当成扫荡目标，但不排除在校园内对无证与无人陪伴的儿童进行安全访查。

川普政府称，有必要将这些孩童自性贩运与强迫劳动中解救出来。

ICE代理局长里昂斯（Todd Lyons）上周告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News）：「你们不会在25日看见ICE官员采取突袭或大规模扫荡行动。但我们的目标是找到那30万名无证儿童，以及那些在上届政府执政期间来到这里的未成年人。」

华府今天街坊邻居、志工与家长都忙着护送孩子们到校上课，他们决心保护这些学童，免受美国总统川普驱逐无证移民的影响。

墨裔美籍的社区组织者席琳娜（Selene）承认，她曾想过不送女儿去上学，因为即使是合法在美国居留的拉丁裔家庭，也曾沦为拘留与打击的目标。

不愿透露姓氏的席琳娜说：「这无关身分问题。而是关于你的外貌，对吧？当你走在街上、且看起来像是拉丁裔，很不幸地，你就会成为被针对的目标。」

根据华盛顿特区财政政策研究所（DC Fiscal Policy Institute）数据，2023年，华府约有2.5万名无证移民。

尽管华盛顿特区的公立学校不会搜集学生的公民身分资料，但「华盛顿邮报」2022年报导引用华府特区议会议员的估计指出，华府公立学校「有3000至4000名无证学生」。

根据「美国全国教育协会」（National Education Association），在美国移民人口最多的加州，自川普今年1月重返白宫后，ICE的突袭行动已导致学生缺课率飙升。

加州教师联盟（California Federation of Teachers）主席福瑞塔斯（Jeffrey Freitas）援引1982年最高法院一项深具里程碑意义的裁决指出，各州不能阻止无证儿童就读公立学校。

保守派智库「传统基金会」（Heritage Foundation）的黎斯（Lora Ries）指出：「根据最高法院裁决，无论孩子的移民身分为何，他们都可以就读公立学校，不会因此面临风险。」但她补充说：「如果有人非法居留，就应依法行事」。