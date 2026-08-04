华盛顿州野火肆虐逾6万人撤离 警方逮捕纵火嫌犯

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（法新社斯波坎4日电） 美国华盛顿州斯波坎（Spokane）周边3场野火持续延烧，逾6万人被迫撤离家园。其中规模最大的「旧步道」（Old Trails）大火疑似遭人纵火，当局3日宣布逮捕1名37岁男子，消防人员则持续全力控制火势。

法新社报导，在干旱与高温助长下，野火席卷斯波坎，烧毁数千英亩土地，数百栋建筑化为灰烬，许多撤离居民仍在等待返家通知。

斯波坎郡警长诺威尔斯（John Nowels）3日晚间表示，37岁男子法里纳齐（Aaron Farinacci）涉嫌纵火引发旧步道野火，已依一级纵火罪遭羁押，保释金为100万美元。警方指出，有目击者看见他跪在起火地点附近的草地上。

诺威尔斯指出，法里纳齐1日曾在起火地点附近遭警方暂时扣留，随后获释，之后警方进一步调查并再度拘捕他。他另有一项过失杀人前科。

他说：「我们认为他是用火柴或打火机纵火。当时搜身发现他持有防水火柴与丁烷打火机」，但目前没有证据显示法里纳齐与当地另外2场大火有关。

当局表示，空拍影像显示，自上周末火势爆发以来，已有约700至1110栋建筑物遭焚毁。

根据联邦跨部门野火资讯系统InciWeb资料，斯波坎地区的3场野火已烧毁8026英亩（约3248公顷）土地。消防人员利用气温下降、湿度提高及浓烟等有利条件，对其中2场野火的控制取得「重大进展」。

气象预报显示，4日气温将略微下降，但这波较凉爽天气预料只是短暂现象，5日起气温将再度回升，最高气温将达摄氏35度左右。

地方官员表示，目前尚无人员伤亡通报。但诺威尔斯表示，当局正设法联系14名暂时无法透过手机取得联络的人员，目前尚未将他们列为失踪人口。

他说：「我们估计最多可能有6万5000人必须撤离。考量到这样的规模，能在数小时内将民众撤离，实在相当不容易。」

斯波坎市长布朗（Lisa Brown）表示，当局正逐街逐户勘查灾损及是否有复燃风险，目前仍无法确定居民何时可以返家，「可能还需要数周时间，这取决于你住家的位置」。

华盛顿州州长佛格森（Bob Ferguson）表示，「从历史角度来看，这可能是斯波坎史上最严重的天然灾害。」

佛格森已于8月1日宣布全州进入紧急状态，并称干旱及高温使野火灾情更加恶化。