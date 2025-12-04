华盛顿放宽对俄制裁 美乌特使迈阿密3度协商

（法新社迈阿密4日电） 美国总统川普特使今天稍晚将与乌克兰谈判代表会谈以促成俄乌战争结束，这将是双方两周内的第3度会谈。

于此同时，美国也减缓对于俄罗斯的经济制裁压力。

川普10月终于表态要对莫斯科采取强硬措施，不过在他的特使与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会晤两天后，美国财政部暂停部分对俄制裁。

美国对俄罗斯境外路克石油公司（Lukoil）品牌加油站的制裁，至少将暂停至4月29日，但资金不得回流俄罗斯的禁令仍然维持。自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯一直遭到美国与欧盟的全面制裁。

经济制裁是川普对俄罗斯施压的最具体手段，不过欧洲外交官指责俄罗斯试图透过谈判来规避制裁压力。

美国官员表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）与女婿库许纳（Jared Kushner），今天稍晚将于迈阿密地区与乌克兰首席谈判代表乌梅洛夫（Rustem Umerov）共进晚餐。

双方这次会晤将不对媒体开放。两天前，魏科夫与库许纳在莫斯科与普丁举行长达5小时、直至凌晨的会谈。川普表示，特使们与普丁的会晤看来不错。

当被问及两人是否感受普丁真心希望结束战争时，川普回答：「他（普丁）想结束战争，这是他们的印象。」

不过普丁并未公开表现任何让步迹象，俄罗斯依旧在乌克兰东部不断攫取土地，稳健推进。

普丁访问印度期间谈到这些外交斡旋时说：「这个任务很复杂，也是川普总统愿意承担、充满挑战的使命。」

根据今日印度（India Today）报导，普丁表示，「在各方之间达成共识并非易事，但我相信，川普总统确实诚心朝此努力」，「我认为我们应参与其中，而非阻挠它」。

印度向来是俄罗斯历史伙伴，普丁访问印度之际，俄罗斯遭到国际孤立的局势也正缓解。