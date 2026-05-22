华许宣誓就任Fed主席 川普盼独立行事、推动经济繁荣

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天指出，希望新任联邦准备理事会（Fed）主席华许（Kevin Warsh）能够完全独立行事，但随后在宣誓就职仪式上敦促这位央行新掌门人让经济「蓬勃发展」。

川普在白宫举行的宣誓典礼上表示：「说真的，我是真心这么说，没有任何其他意思。我希望凯文（华许之名）能够完全独立。我希望他保持独立，只要把工作做好…不要看着我，也不要看着任何人，照你自己的方式去做，把事情做好。」

但川普随即表明他认为华许应该采取的方向，称联准会「近年来已偏离了正轨」。

他说：「凯文明白，当经济蓬勃发展时，那是件好事。我们想要抑制通膨，但我们不想扼杀经济成就…我们必须全力冲刺，就让经济蓬勃发展吧。我们希望它强劲成长。」

华许宣誓就职后指出，「为了完成这项使命，我将带领联准会进行改革，汲取过去成功与失误的经验，不受僵化架构和模型限制，同时坚守诚信与绩效的明确标准」，他呼吁央行官员应以「智慧与清晰判断、独立性与决心」来追求政策目标。

华许说：「如果能做到这一点，通膨可以更低，经济成长可以更强劲，民众实际薪资可以更高，而美国也能更加繁荣。」（编译：徐睿承）