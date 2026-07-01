华许接掌联准会后国际舞台首秀 誓抗通膨与主要央行首长展团结

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（法新社葡萄牙辛特拉1日电） 在美国对伊朗战争推高全美通膨之际，美国联邦准备理事会（Fed）主席华许（Kevin Warsh）今天表示，联准会致力遏制「过高」的物价。

法新社报导，欧洲央行中央银行论坛（ECB Forum on Central Banking）在葡萄牙首都里斯本附近的城镇辛特拉（Sintra）举行，华许在论坛上发表谈话，身旁坐着多位主要央行首长。这是华许自5月接任联准会主席以来，首次在国际舞台上亮相。

根据美国财经媒体CNBC，除了华许以外，欧洲中央银行总裁拉加德（Christine Lagarde）、英格兰银行总裁贝里（Andrew Bailey）及加拿大央行总裁马克林（Tiff Macklem）也出席这场论坛。

华许指出：「我们放眼望去，已看到物价过高，而我不认为在这个讲台上，我是唯一再次承诺要达成物价稳定的人。」

他提及：「我们将在美国实现物价稳定。这正是这个委员会（联邦公开市场委员会，FOMC）承诺要完成的工作。」

此外，华许还在欧洲央行中央银行论坛上，与其他主要央行首长展现团结姿态，强调他们在货币政策上立场一致。

华许表示：「我很荣幸能与3位同僚同台，他们在这场（对抗通膨的）战役中已奋战15到20年，无论有没有我参与其中。」

他赞许全球央行体系同僚们愿意回归基本原则的态度，并称「我们都希望尽最大努力做出最佳决策」。