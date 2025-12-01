华邮：美军对疑似毒枭船连2次空袭 川普称将调查

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿30日电） 华盛顿邮报报导，美军在加勒比海对一艘疑似运毒船只连续发动2次攻击，造成首次攻击下还活着的人最后都丧命。美国总统川普今天表示，将对此事件展开调查。

川普并表示，他「不会希望」对那艘船发动第2次致命攻击。

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，事件在9月2日发生，当时美军在首次攻击后，见到有两个人还活着并抓着正在燃烧的船，随即发动第2次攻击，以致幸存的两人最后都丧命。

华盛顿邮报和美国有线电视新闻网（CNN）引述熟悉此一行动的消息人士指出，行动之前，美军是经过国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）下令：击毙船上所有人。

川普今天为赫格塞斯作辩护，他在总统专机空军一号上对媒体表示：「我会去了解此事，但彼特（赫格塞斯的名字）说，他并未下令杀死那两人。」

法新社报导，川普当被问及是否希望有第2次攻击杀害幸存者，川普回答说：「我们会调查，但不，我并不想要那样，不用第2次攻击，第1次袭击就非常致命。」

赫格塞斯已否认相关报导，斥其为「假新闻」。

自9月以来，美军针对加勒比海（Caribbean Sea）和东太平洋涉嫌毒品走私的船只展开攻击，造成至少83人死亡。许多专家质疑美国这些军事行动的合法性。（编译：纪锦玲）