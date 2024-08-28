南亚空气品质意外改善 有助缓解全球空污问题

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷28日电） 一项新报告今天指出，南亚地区2022年空气品质意外改善，成为全球空污问题缓解的推动力。报告指出，有利的气象条件可能是因素之一。

但「空气品质寿命指数」（Air Quality Life Index）警告，南亚地区持续吞吐着世界上污染最严重的空气，居民平均预期寿命缩短3.5年以上。

且放眼全球，多数国家不是没有污染标准，就是未能达到他们所设定的标准，导致公民面临空气品质问题，进而引发广泛的健康问题。

20年来，南亚地区空污问题日益严峻，但2022年卫星数据显示，该地区的空污意外下降了18%。

根据美国芝加哥大学（University of Chicago）能源政策研究所（Energy Policy Institute）提出的这份报告，除了斯里兰卡外，南亚地区各国都记录到空污趋缓的现象。

报告指出：「尽管很难判定导致南亚各地细悬浮微粒（PM2.5）的浓度降低的确切原因，但可以合理推断，有利的气象条件可能发挥了作用。」

报告还说：「唯有时间才能证明政策变化是否会产生影响。」报告也警告称，南亚地区民众呼吸的空气，污染程度仍是世界卫生组织（WHO）安全标准的8倍。

报告指出：「持续观察、政策执行的努力，以及对政策干预影响的监控，对于了解和维持空污改善至关重要。」

尽管其他地区的空气品质恶化，例如中东和北非的污染浓度较前一年上升13%，南亚地区空污改善仍使得全球空污程度下降9%。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）