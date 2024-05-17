南海情势紧张 菲律宾向日本添购5艘海防巡逻船

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（法新社马尼拉17日电） 菲律宾于南海面临中国越来越庞大的压力之际，马尼拉当局今天表示，已同意向日本购买5艘海岸防卫队巡逻船，总价超过4亿美元（约新台币130亿元）。

菲律宾外交部透过声明指出，日本会向菲律宾提供643亿8000万日圆（约新台币130亿元）借款，以添购5艘全长97公尺的多功能巡逻船，并用于所需支援设施的发展。

声明中写道：「这将有助于菲律宾海岸防卫队（Philippine Coast Guard）提升海上行动能力，特别是因应跨国犯罪。」

日本是向菲律宾提供海外发展援助的主要国家。

菲律宾海岸防卫队目前拥有2艘97公尺长的巡逻船作为舰队一部分，但被认为不足以在这个领土广阔的群岛国家周围水域巡逻。

近几个月来，菲律宾海岸防卫队船只于南海有争议的岛礁周边与中国海警船发生多起冲突，北京当局声称拥有几乎整个南海的主权。

中国海警船也向菲律宾海岸防卫队船只发射高压水柱，最近一次事件发生于4月30日中国控制的黄岩岛附近。

日本在第二次世界大战期间入侵并占领菲律宾，但战后两国因为贸易和投资，还有近年为了对抗中国在区域内的独断行径，菲律宾与日本的关系变得更加密切。

作为强化安全合作的一环，日菲两国正磋商一项防务协定，将允许双方在彼此领土部署军队。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）