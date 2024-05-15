南海情势紧张 菲渔船前进中国控制黄岩岛水域

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（法新社马尼拉15日电） 菲律宾平民今天搭乘渔船驶向南海由中国控制的珊瑚礁黄岩岛，向菲律宾渔民分发物资，并伸张他们对这个争议水域的主权。

对于菲律宾的做法，中国外交部发言人汪文斌说，黄岩岛是中国固有领土，如果菲律宾侵犯中国领土主权和管辖权，中国将依法维权及反制，相关责任和后果完全由菲律宾承担。

在这次前往黄岩岛（Scarborough Shoal）附近海域行程的两周前，中国海警船向黄岩岛水域的两艘菲律宾政府船只发射水炮，这是两国之间最新一起海上事件。

5艘商业渔船上的大约200人挥舞小小的菲律宾国旗，高喊「菲律宾是我们的，中国滚出去！」，这些渔船在一些有舷外托架小船护送下于上午驶出北部港口。

几个小时以后，1艘菲律宾海岸警卫队船在公海与船队会合，船队向菲律宾渔民分发食物和燃料，并投放10几个标有「WPS是我们的」的橙色浮标。

AWPS是西菲律宾海（West Philippine Sea）第1个字母缩写，是马尼拉对菲律宾以西南海水域的称呼。

随后，船队发表声明表示，将「继续第2阶段航行，目标是到达黄岩岛附近，向这个区域的菲律宾渔民分发新一轮的物资」。

马尼拉的菲律宾海岸警卫队说，正部署更多船只护送船队。

船队发言人透过通讯软体告诉媒体，船队向渔民分发援助物资的地方「没有中国船只」。

他拒绝透露这一阶段航行的确切位置，只是说这些船「离黄岩岛还很远」。

船队表示，收到通报，知悉黄岩岛附近有「大量」中国船只。

黄岩岛在菲律宾被称为Panatag，自2012年北京从马尼拉夺取黄岩岛以来，一直是一个潜在的冲突热点。

中国对几乎整个南海水域声称拥有主权，拒绝菲律宾和其他国家的主权主张，无视国际社会关于中国主权主张没有法律依据的裁决。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）