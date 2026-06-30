南非排外最后通牒将到期 逾2.5万移民遣返回国

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（法新社约翰尼斯堡29日电） 南非安全部队今天表示，在计画中的排外抗议活动发生前，近几周已有超过2.5万人遭遣返回国，另有许多人仍在等待启程。

由于公民团体发出非正式最后通牒，要求无证外籍人士在6月30日前离开南非，数以千计的人出于安全恐惧正寻求撤离。

包括奈及利亚、马拉威、迦纳、辛巴威及莫三比克在内的多国政府已组织自愿撤离行动。与此同时，暴民开始逐户要求移民离开，或要求检查他们的证件。

南非「国家联合行动及情报中心」（NATJOINTS）表示，这股「排外情绪」已导致4人丧命。

警方告诉法新社，死者包括2名莫三比克人、1名衣索比亚人及1名马拉威人。

国家联合行动及情报中心表示，自3月1日以来，至少有195名嫌疑人因对外籍人士表现敌意而遭到逮捕。

由于安全顾虑加剧，数以千计外籍移工聚集在东南部城市德班（Durban）、观光重镇开普敦（Cape Town）以及金融首都约翰尼斯堡（Johannesburg）的临时营地中，在恶劣环境下等待返回家乡的交通工具。

南非长期以来一直是移民劳工的目的地，目前正努力应对超过30%的失业率，且有着反覆发生排外暴力的历史；这些暴力通常是因为外籍人士推高犯罪率并抢走工作机会的指控所引发。

分析家指出，这些私刑团体只是将外籍人士当作代罪羔羊，而非着手解决更深层的经济与治理挑战。