南非新政府成立 32部会在野党囊括12个

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（法新社约翰尼斯堡30日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）今天宣布选后新政府。执政的非洲民族议会（ANC）这次大选出现执政30年来首次未能过半，以致32个部会让出12个给反对党。

1994年带领南非摆脱白人少数统治走向民主后一直单独执政的非洲民族议会，在新政府里仍保有20个部会，仍握有诸如外交、财政、国防、司法、警政等重要部会。

联合内阁里的第二大执政伙伴「民主联盟」（Democratic Alliance），取得包括内政、环境、公共工程等6个部会；民主联盟党魁、48岁的史汀胡辛（John Steenhuisen）将任农业部长。

祖鲁民族主义政党印卡塔自由党（IFP）、反移民政党爱国联盟（Patriotic Alliance）与极右翼新自由阵线党（Freedom-Front Plus）等小党取得与土地改革、体育、观光、狱政、公共服务等相关的6部会。

71岁的拉玛佛沙在电视谈话中说：「共组目前这样的全国团结政府（GNU）在南非民主史上是头一遭。新政府将优先着重快速、兼容和永续的经济成长，并透过解决贫困、不平等和失业问题创造更公正社会。」

非洲民族议会于5月29日国会大选首度失去过半优势后，期间耗费约两周时间与其他政党磋商，敲定联合组阁后，拉玛佛沙到6月中顺利连任。