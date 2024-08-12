南非缺资金培训警探 2/3谋杀案无法侦破

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（法新社约翰尼斯堡11日电） 根据南非联合内阁的执政伙伴之一「民主联盟」今天发布的数据，南非约2/3的谋杀案因证据或线索不足而未能破案。「民主联盟」指出，部分原因是缺乏资金培训警探所导致。

南非中间偏右的民主联盟（DA）公布一项数据显示，从2018-2019财政年度至2023年12月之间，在南非登录在案的将近11万5000件谋杀案中，有逾7万6000件警方无法侦破而宣告结案。

民主联盟警政事务副发言人、国会议员席克林（Lisa Schickerling）表示：「这个数字『极高』。」她告诉法新社，部分原因是缺乏训练有素的警探、缺乏资金培训所致。 席克林说：「警探的工作量令人难以置信的高，大部分每个人手头上有350件至500件案子。」

未侦破的刑事案件不仅仅是谋杀案。

南非警察部长依国会要求提交给「民主联盟」的数据表明，同一时期内，还有超过6万1000件强奸案和9000件绑架案未能侦破而结案。

席克林表示：「这种糟糕的局面亟需介入导正。」

南非是全球犯罪率最高的国家之一；根据官方数据，2023年10月至12月间，平均每天接获近84件谋杀案报案。 南非今年5月的大选中，「非洲民族议会」（ANC）30年来首次国会席位未能过半，必须组成联合政府。长期在野的「民主联盟」，如今成为「非洲民族议会」领导之联合政府的其中一员。