南非请求下令以色列在加萨停火 国际法院即将裁决

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（法新社海牙23日电） 联合国最高司法机关国际法院（ICJ）今天说，将在明天裁决南非所提出，命令以色列在加萨走廊（Gaza Strip）停火的请求。

南非已向国际法院请求采取紧急措施，命令以色列「停止在加萨走廊的军事行动」，包括在拉法市（Rafah）发动的攻势。

国际法院裁决国家之间的争端，其裁决具有约束力，但它无权强制执行这些裁决。例如，它曾命令俄罗斯停止入侵乌克兰，但徒劳无功。

国际刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席检察官卡林汗（Karim Khan）20日以涉嫌战争罪和危害人道罪为由，申请对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）领袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人发出逮捕令后，国际法院明天对以色列不利的裁决将增加国际法律压力。

在上周国际法院听审中，南非指控以色列在加萨走廊的「种族灭绝」达到一个「新的可怕阶段」。以色列对拉法发动攻击，拉法是加萨走廊最后一个面临地面入侵的地区。

以色列律师抨击南非提出的控案「完全脱离」现实，是对1948年联合国防止及惩治灭绝种族罪公约（Genocide Convention）的「嘲弄」。以色列在案件中被指控违反该公约。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）