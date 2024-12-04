南韩一夜之间戒严又解严 事件总整理

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（法新社首尔4日电） 南韩总统尹锡悦昨晚无预警在电视直播中宣布戒严，震惊全国。尹锡悦批反对派为威胁国家民主的「反国家势力」。

这是南韩40多年来首度颁布戒严令，惊动首尔当局美国等盟友。以下是法新社汇整的来龙去脉：

● 尹锡悦在紧急谈话中说了什么？

尹锡悦昨晚在紧急电视谈话中宣布南韩实施戒严，指控反对派透过「反国家行为」瘫痪政府。

新戒严令司令、陆军参谋长朴安秀（Park An-su，音译）旋即颁布戒严公告，6大要点包括禁止政治政党活动、虚假宣传、罢工和煽动社会混乱的集会活动。

这道命令同时让所有媒体接受戒严当局管辖，并指示包括罢工医师在内的所有医务人员在48小时内返回工作岗位。

● 国会发生了什么事？

尹锡悦宣布紧急戒严后，戒严军封锁国会出入口，并在直升机降落在屋顶之下，短暂进入国会大厅，似藉此阻止议员进入。

但有190名国会议员进入场内完成投票，全员通过否决尹锡悦的这项公告并呼吁解除紧急戒严令。

国会外，数百名抗议群众集结要求逮捕尹锡悦。

● 后续发展为何？

今天凌晨4时27分左右，也就是宣布实施戒严约6个多小时之后，尹锡悦在总统府透过直播表示，接受国会要求将随即召开国务会议解除戒严。

根据韩国戒严法，总统宣布戒严后必须立刻通知国会，若国会过半数议员赞成要求解除戒严，总统就必须立刻宣布解禁。

● 尹锡悦宣布戒严的背景脉络

尹锡悦表示，他是采取行动捍卫国家的自由民主免受「反国家势力」影响、铲除亲北韩势力，但没有透露任何细节。

此举虽出乎意料，但尹锡悦宣布戒严之前，正因预算而与在野的共同民主党吵得沸沸扬扬。

共同民主党从明年度677兆韩元预算中削减了4.1兆韩元（约新台币943亿元），让尹锡悦不满地说「对国家核心运作至关重要的所有关键预算」都被削减。

● 各方反应为何？

美国对南韩局势表示「严正关切」，并呼吁「和平、依法」解决问题；英国和德国都表示正在密切关注事态发展。

中国敦促中国公民保持谨慎；俄罗斯则称局势「令人震惊」。