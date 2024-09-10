南韩分析网站：赴北韩俄罗斯航班激增 双边关系深化

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（法新社首尔10日电） 今天发布的1份飞航资料分析报告指出，过去1年北韩空域出现的俄罗斯航班「空前激增」，显示平壤与莫斯科的关系日益提升，这已引起西方国家关切，并似乎引发中国不满。

拥核的孤立国家北韩2020年初为了防堵COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而关闭国门，直至去年才开始恢复国际航班，但架次有限。

不过，总部设于南韩的北韩分析网站NK Pro指出，北韩空域已「猛然恢复生气」，如今每天约有350架航班，原因包括来访的「俄罗斯班机数量以空前幅度激增」。

NK Pro的报告写道：「（北韩）航空旅游几乎全面停摆3年半后，纪录显示，自去年7月至今年8月航班数量持续攀升，其中包括俄罗斯政府与军方航班增加，远超过疫情前的水准。」

报告还说：「往来的俄罗斯航班骤增，显示莫斯科与平壤的关系正在深化。这个趋势在俄罗斯全面侵略乌克兰后加快，因为俄国在国际间日益孤立。」

另一方面，NK Pro的报告指出，尽管北韩空中交通更加繁忙，但国航高丽航空（Air Koryo）航班的总体恢复情况仍迟缓，显然「即使（北韩的）COVID-19防疫管制已松绑，与中国的经济往来尚未完全复原」。

疫情前中国观光客是北韩外汇一大来源。南韩智库峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究员李东奎（Lee Dong-gyu，译音）告诉法新社，看来中国不满北韩与俄罗斯的关系升温。

他说：「我认为中国对北韩感到不满，而北韩与俄罗斯有密切的军事关系。他们（中国）正试图藉由不重启观光来向北韩传达不满讯息。」