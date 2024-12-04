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南韩戒严闹剧 专家：凸显全球民主脆弱与韧性

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（法新社华盛顿3日电） 南韩总统尹锡悦短暂实施戒严，标志着全球民主体制脆弱性的最新警讯，即使南韩长期以来被视为政治转型的模范国家。

尹锡悦（Yoon Suk Yeol）3日晚间一度实施戒严，试图禁止政治活动、审查媒体并封锁国会不让反对派议员进入，震惊国际社会，特别是长期盟友美国；华府称事先未收到通知，并发布关切声明。南韩国会随后表决通过解除戒严，尹锡悦4日一早宣布取消紧急戒严令。

南韩自1987年大规模起义转型到民选制度治国以来，一直被外界认为执行得很彻底，让美国愈来愈将这个盟国视为全球伙伴。与此同时，随着中国压制香港，首尔当局也标榜南韩是理想的新国际媒体枢纽。

美国总统拜登甚至选择尹锡悦于今年3月举办他总统任内最后一场民主峰会（Summit for Democracy），这场峰会是拜登的标志性倡议之一，即将卸任的他寻求在全球各地捍卫自由价值，同时暗中批判下个月重返白宫的美国前总统川普。

观察人士虽对尹锡悦的举措感到震惊，却也表示事发前已有警讯。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）任内担任国务院亚太助卿的罗素（Danny Russel）表示，南韩国会的僵局早已为此事埋下伏笔，反对派多次试图对尹锡悦政府发起弹劾行动。

罗素指出，尹锡悦的举动「确实让我大感意外，但显然有一些结构性力量在发挥作用」。

他说：「南韩的政治情势极度两极化，反对派采取焦土政治阻挠策略。」

但他指出，尹锡悦宣布戒严后迅速发起的大规模抗议活动，显示出南韩拥有蓬勃活跃的公民社会，愿意捍卫民主。

罗素表示：「当然会希望这次事件能够唤醒执政的保守派政党和进步派的反对党，意识到双方都已做得太过火，需要展开一些和解进程，好好处理合理的分歧与不满。」

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