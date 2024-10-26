南韩抨击俄罗斯与北韩的共同防御条约

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（法新社首尔25日电） 俄罗斯国会即将正式批准莫斯科与平壤的防卫条约，南韩今天呼吁俄国停止与北韩的「非法合作」，并对此表达「严重关切」。

俄罗斯传出拟最快在27日派遣北韩士兵上战场攻打乌克兰后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）旋即提出警告，并敦促世界各国领袖对平壤施以「实质压力」。

俄罗斯下议院昨天一致通过批准1份与北韩的条约，内容是任一方若面临侵略将会「互助」，条约预计11月6日获俄国上议院通过。

根据南韩和美国说法，已有数以千计的北韩士兵在俄罗斯接受训练。

乌克兰本周表示，北韩士兵已抵达与乌克兰接壤的俄罗斯库斯克州（Kursk）「战斗区」。

1名北韩官员虽未证实平壤派兵援俄，但表示北韩任何派兵到俄罗斯的行动都符合国际法。

南韩政府今天说，他们「强烈呼吁北韩立即撤兵，并且停止非法合作」。

南韩外交部在声明稿中表示，首尔「在北韩士兵派遣至俄罗斯之际，俄罗斯通过与北韩条约表达严重关切」。

首尔还说，南韩将和盟友合作，针对此举采取适当措施。身为主要武器出口国的南韩也暗示，可能改变长久以来避免直接运交武器给基辅的政策。

此外白宫表示，美、日、韩国安顾问今天开会讨论北韩部队部署议题，官员们对相关事态表达「严重关切」。

美国国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）说：「这次派兵是朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）和俄罗斯之间深化军事合作的一系列令人担忧迹象最新事例。」

另一方面，七大工业国集团（G7）领袖今天发布声明表示，他们已敲定提供乌克兰约500亿美元（约新台币1兆6000亿元）贷款援助的相关细节，资金来自被冻结的俄罗斯主权资产获利，目标最晚今年底开始拨款。