南韩控平壤派兵援俄 北韩驻联代表驳斥毫无根据

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（法新社纽约联合国总部22日电） 北韩驻联合国代表之一今天表示，平壤没有派兵前往俄罗斯，协助莫斯科当局与乌克兰作战。针对首尔当局的指控，北韩驳斥这是「毫无根据的谣言」。

南韩国家情报院18日表示，平壤当局本月稍早决定「大规模」派遣部队协助盟友，还有1500名特种部队已在俄国远东地区受训，准备不久之后投入俄乌战争前线。

据报导，1名北韩代表今晚在联合国大会的1场委员会会议上说，「至于所谓（北韩）与俄罗斯的军事合作，我国代表团不认为有必要针对这类毫无根据、充满刻板印象的谣言发表评论。」

北韩代表在会中表示，首尔的指控「目的在污蔑朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）的形象，破坏2个主权国家之间合法、友好的合作关系」。

自北韩于第二次世界大战后建国以来，平壤与莫斯科当局一直都是盟友。2022年俄国入侵乌克兰后，双方关系变得更加紧密。首尔与华府长期声称，金正恩一直在运送武器给俄国，以用在乌克兰战场。

北韩国营媒体尚未对据称的军队部署行动发表评论。

莫斯科也未证实北韩部署援军的说法，但为与北韩的军事合作关系进行辩护。

南韩外交部昨天召见俄驻韩大使齐诺威耶夫（Georgy Zinoviev），抗议北韩近期派兵协助俄军侵乌，要求平壤立即撤军，并强调会利用一切可能手段应对。

对此，齐诺威耶夫「强调俄罗斯与北韩之间的合作…并非针对南韩的安全利益」。

北大西洋公约组织（NATO）或美国皆未证实北韩军队部署，但双方都称，这会让旷日持久的俄乌冲突情势进一步升级。

美驻联大使伍德（Robert Wood）告诉安全理事会（Security Council），「有报导称北韩已派出军队，并正准备派出更多官兵前往乌克兰，与俄罗斯并肩作战。」

「如果此事属实，代表情势出现危险且高度令人担忧的发展，这也代表北韩与俄罗斯的军事关系明显深化。」

南韩联合新闻通讯社（Yonhap）今天引述政府消息人士说法称，南韩政府正在考虑派出专门团队前往乌国，监督北韩官兵部署的情况。

消息人士说，这个团队可能由情报部门的军事人员组成，以分析北韩实战战略并参与审问战俘。

韩联社还报导，通讯软体Telegram的1个亲俄帐号上传1张照片，显示俄国与北韩国旗并排出现在乌国战场上。