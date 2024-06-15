南韩消息人士：北韩正在非军事区修路筑墙

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（法新社首尔15日电） 韩联社今天引述南韩军方一名不具名消息人士报导，过去一段时间，北韩军方在两韩非军事区（DMZ）中线「军事分界线」（MDL）以北区域内进行造路筑墙等修建工事。

据韩联社报导，这名南韩军方消息人士说：「北韩军队最近在介于军事分界线和两韩非军事区北边界线之间的一些地区，进行筑墙、挖地和修建道路等活动。」但不清楚他们要建造什么。

针对报导，南韩军方透过声明回覆询问时表示，他们「正在密切追踪和监视北韩军队的活动」，且「有必要（对相关事件）进行进一步分析」。

南韩军方还说，南韩对于北韩这些行动有所回应，但为了「确保进行任务的人员安全」，无法对外公开。此外声明未提供进一步细节。

两韩非军事区上周才发生一起意外事件，当时部分北韩士兵短暂跨越军事分界线，引发南韩部队鸣枪示警。

尽管南韩当局当时表示，这很可能并非蓄意行为。不过韩联社引述南韩军方一名发言人报导，有见到一些北韩军人携带工程工具。

南韩国家情报院（NIS）本周告诉法新社，他们发现有迹象显示，北韩正将一条连接两韩的铁道一些区段拆除。

两韩间的政治宣传战近来升温。先是北韩向南韩空飘1000多个携带垃圾的气球，宣称是为了报复反平壤的运动人士从南韩用气球飘来宣传物。南韩于是恢复透过在边界架设的扩音器对北韩播放南韩流行歌曲与新闻报导。

这引发北韩领导人金正恩的胞妹、权力强大的金与正扬言对南韩采取一项「新的反制措施」，但她未具体说明。