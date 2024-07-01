南韩证实北韩试射2枚弹道飞弹 间隔约10分钟

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（法新社首尔1日电） 南韩合同参谋本部证实，北韩今天发射2枚弹道飞弹，这是平壤当局一系列武器测试中的最新一次，这些试射活动导致平壤与首尔关系恶化。

南韩合同参谋本部透过声明表示，一枚短程弹道飞弹于清晨时分发射，约10分钟后，又侦测到第2枚型号不明的飞弹。

南韩合同参谋本部表示，「我国军方已加强侦察和戒备，以应对进一步的发射行动」，还说南韩军方已将相关情资分享给美国和日本。

北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）并未立即证实这次发射行动。

北韩上周声称成功试射多弹头飞弹，但南韩称北韩飞弹发射失败，飞弹在空中爆炸。

南北韩关系正处于多年来的最低点，北韩加强武器测试，同时以装满垃圾的气球轰炸南韩。

平壤当局表示，这些气球是为了报复南韩运动人士朝北方发送装有反北韩政权的宣传单。

为了回应北韩接二连三的试射行动，南韩已全面暂停一项旨在缓解紧张局势的军事条约，并重新启动宣传扩音广播及边境附近的实弹演习。

美日韩为期3天的「自由刀刃」（Freedom Edge）演习包括弹道飞弹和防空准备、作战以及网路防御训练。

平壤一贯谴责这类联合演习是入侵的预演，但首尔方面表示，最新这次演习是定期举行防御性演习的一环，且行之有年。