南韩足球选手不雅影片外流 嫂嫂发布被判3年刑期

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（法新社首尔14日电） 南韩旅外足球员黄义助的嫂嫂，因在网路发布黄义助私人不雅影片且试图藉此勒索他，今天被判处3年有期徒刑。

法新社引述韩联社报导，首尔中央地方法院的判决指出，黄义助嫂嫂上传影片时「明知影片将被肆意散布」，而且「影片内容已在南韩国内外广为流传…她的犯罪性质极为恶劣」。

被告在最后证词表示：「我对受害者造成莫大伤害，我为自己所做的事情由衷感到懊悔。」

黄义助不雅影片外流后，警方也另外对他展开调查，以厘清片中性爱内容是否是未在对方同意下非法拍摄。黄义助否认非法拍摄，检方迄今尚未证明他无罪或正式起诉他。

31岁的黄义助在英格兰足球超级联赛（Premier League）诺丁罕森林（Nottingham Forest）队担任前锋，目前出借给土耳其足球超级联赛（Turkish Super League）的艾兰亚体育（Alanyaspor）队。

去年11月，黄义助在南韩与新加坡的国际足总世界杯（World Cup）亚洲区预选赛中踢进一球。

然而不雅影片事件爆发后，南韩足球协会（Korea Football Association）宣布，黄义助被控非法拍摄影片的调查结果出炉之前，暂不将他选入国家队。