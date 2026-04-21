南韩部长泄北韩核设施机密 传华府限制分享部分情报

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（法新社首尔21日电） 南韩媒体今天披露，由于南韩统一部长针对北韩核设施的相关发言，华府已局部限制与首尔分享有关平壤的卫星情报。

南韩统一部长郑东泳上月在国会表示，北韩疑似在西北部的龟城（Kusong）设有一座浓缩铀设施。铀浓缩是制造核弹的关键步骤。

根据南韩联合新闻通讯社（Yonhap）及当地多家媒体报导，南韩的安全盟友华府已针对郑东泳的发言提出抗议，认为其未经授权便揭露了来自美方情报体系的敏感资讯。

报导指出，华府已「限制」提供部分原先会定期移交给南韩的北韩相关卫星情报。

韩联社今天引述一名不具名南韩军方官员报导，相关限制「自本月初开始」实施，但「并未对南韩军方戒备态势造成重大影响」。该官员说：「有关北韩军事活动的情报搜集与分享，韩美当局正一如既往正常进行中。」

南韩与美国当局均未明确否认实施限制。

驻韩美军（United States Forces Korea，USFK）今天告诉法新社，已「注意到相关媒体报导」，但「没有进一步补充」。南韩统一部发言人昨天表示，首尔当局「并未从任何其他机构收到」有关龟城设施的资讯。

北韩目前已知在北部的宁边（Yongbyon）和靠近平壤的降仙（Kangson）设有浓缩铀设施。

郑东泳昨天表示，对于他的发言被解读为泄露机密资讯「深感遗憾」，并坚持其说法是基于公开资讯，且早在去年7月的任命听证会上就曾被提及。

南韩总统李在明也在社群平台X发文为郑东泳辩护，称龟城设施的存在透过学术论文与媒体报导早已广为人知，这是「明确事实」。

联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）上周访问首尔时指出，北韩制造核武的能力正呈现「非常显着的增长」。

目前美国在南韩驻扎约2万8500名士兵，协助防御北韩军事威胁。外界普遍认为美方透过卫星、电子截听等手段搜集情资，并与首尔共享。