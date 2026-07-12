南韩首发紧急高温警报 庆山、浦项达危险标准

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（法新社首尔12日电） 南韩今天根据今年甫上路的高温警报分级制度，首次发布紧急高温警报。气象厅呼吁民众停止户外活动，并做好降温措施。

法新社报导，南韩今年引进新版高温警报制度，以因应日益频繁的热浪事件。官员表示，近年南韩热浪不仅更加持久，强度也持续升高，因此有必要强化应对措施。

根据新制，若已达到热浪警报标准的地区，预测体感温度将达摄氏38度或实际气温达39度，即使仅维持1天，也可发布「紧急高温警报」。

韩国气象厅（Korea Meteorological Administration）厅长李美善（Lee Mi-seon）在记者会上表示，「韩国气象厅已于今天上午10时针对庆尚北道南部的庆山市（Gyeongsan）与浦项市（Pohang）发布紧急高温警报。」

她指出，「这是新制实施以来首度发布紧急高温警报」，受影响地区周末期间的气温已达到警报发布标准。

李美善表示，「紧急高温警报不仅代表天气非常炎热，而是表示在这样的环境下，即使是健康民众也会面临严重热伤害、甚至是死亡的显着升高风险。」

她呼吁，在警报发布期间，从事户外活动的人员应立即停止活动，并移动至凉爽场所。

她也提醒民众，「请务必确认，包括儿童或宠物在内，没有人被留在车内。」