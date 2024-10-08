南韩：北韩士兵极可能赴乌克兰助俄作战 据信已有伤亡

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（法新社首尔8日电） 南韩国防部长金龙显（Kim Yong-hyun）今天表示，北韩军人可能与俄罗斯部队一起在乌克兰战斗，据信部分已阵亡，预料还有更多人将被派往乌国前线。

法新社报导，乌克兰媒体上周末报导，本月3日，6名北韩军官在乌东顿内茨克（Donetsk）附近的俄占领土遭乌克兰飞弹攻击身亡。

金龙显今天告诉韩国国会议员，上述报导「非常有可能」属实。

他说：「考量到各种情况，我们评估北韩军官和士兵在乌克兰极可能已有伤亡。」

他还说，预计北韩会派遣更多正规军，支援俄罗斯的战争行动。

金龙显表示，「由于俄罗斯与北韩签有类似军事联盟的双边协议，（北韩）极可能（在乌国）部署正规部队。」

长期以来，多名专家认为，俄军已在乌国部署北韩飞弹，但莫斯科与平壤双双否认。

南韩也声称，平壤已运送数以千计个货柜的武器，供俄军用于乌克兰战场。

拥有核武的北韩近年公开深化与俄罗斯的军事关系。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今年6月罕见访问平壤，与北韩领袖金正恩签署共同防御协议。

分析人士警告，北韩近期强化测试和生产火炮和巡弋飞弹，可能是为了运到俄国而预做准备。

在联合国制裁下，北韩不得使用弹道技术执行任何测试。但俄国今年3月在联合国安全理事会行使否决权，实质上终结了联合国对违规行为的监控，北韩为此特别感激俄罗斯。

预料北韩将于本周的最高人民会议中毁弃两韩于1991年签署、具里程碑意义的一项协议，这是金正恩致力将南韩正式定义为敌国行动的一环。南韩是美国的安全盟友之一。

自北韩于第二次世界大战后立国以来，俄国一直是北韩的盟友。俄罗斯2022年开始侵略乌克兰之后，两国关系变得更加紧密。