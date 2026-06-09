卡尼：遭川普威胁的加美大桥本周通车

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（法新社蒙特娄9日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天表示，连接加美两国的侯艾国际大桥将于本周正式通车。美国总统川普今年2月曾扬言阻止通车，除非美国能获得合理补偿。

以已故加拿大籍北美职业冰球联盟（NHL）传奇球员命名的侯艾国际大桥（Gordie Howe International Bridge），2018年动工，预计今年稍晚通车。

这座大桥造价高达47亿美元（约新台币1486亿元），连接加拿大安大略省（Ontario）与美国密西根州（Michigan）。

然而，川普今年2月坚称美国应拥有这座大桥「至少一半」的所有权，他当时更表示，在美国获得合理补偿前，他不会允许大桥通车，并控诉加拿大在造桥过程中「几乎」未使用任何美国产品。

不过，根据温莎-底特律大桥管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）发布的说明，这座大桥由加拿大全额出资兴建，建成后将由加拿大联邦政府与密西根州政府共同拥有。

卡尼今天在首都渥太华（Ottawa）告诉记者，侯艾国际大桥预计「本周末」通车，并称此为「好消息」，这不仅是「两国合作的象徵，更是具体的事实」。