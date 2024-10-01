卡特成美国第一位百岁卸任总统 乔治亚州乡亲欢庆

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（法新社乔治亚州平原镇1日电） 美国乔治亚州平原镇今天庆祝前总统卡特100岁生日，被乡亲视为英雄的卡特将成为美国历来唯一活到百岁高龄的卸任总统，军机空中分列式已备妥，曲目也完成排练。

卡特（Jimmy Carter）在1年7个多月前就宣布他将入住安宁疗护中心，他的长寿超乎所有人预期。

卡特曾是花生农夫，也当过乔治亚州州长，以谦虚得体为人所知，他在1981年卸任后回到仅有约600人口的乡村，一直保有踏实、受人钦佩的形象。

这位民主党籍前总统不再定期公开露面，他上次出门是在今年7月观赏独立日烟火。他将在他与亡妻罗莎琳（Rosalynn Carter）于1960年代在平原镇（Plains）打造的家里度过生日。「亚特兰大新闻宪政报」（Atlanta Journal-Constitution）报导，他将与20名左右的家族成员共进午餐。

美国国家公园管理局（US National Park Service）卡特国家历史公园（Jimmy Carter National Historical Park）负责人史塔基（Jill Stuckey）告诉法新社：「我们很高兴，出身于这座小镇的总统将成为唯一活到百岁的总统。」

史塔基说，军机分列式将出动4架海军F-18战机，因为卡特曾参与海军核潜舰计画，并晋升为上尉。他应该在家就能看到分列式。 美国各界已陆续向卡特致敬，现任总统拜登上周末在哥伦比亚广播公司（CBS）播出的影片声明中说，卡特是「我国和世界的道德力量」。

卡特于1977年到1981年担任总统，曾是全球调解人、人权运动人士和资深政治家，并于1982年成立备受尊敬的卡特中心（Carter Center），致力于他对全球外交的愿景。

他在总统任内，于1977年签署新的巴拿马运河条约，同意将运河控制权移交给巴拿马，并于1978年促成以色列与埃及之间的大卫营协议（Camp David Accords），另于1979年与中国建交。

但卡特政府也遇到诸多困境，包括伊朗人质危机和1979年到1980年的第2次石油危机。

卡特的家人说，他对政治仍充满兴趣，也热切期盼能活到100岁，以在11月大选中投票给民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）。

史塔基说：「他将透过邮寄选票来投票…他在政治上一直非常活跃，这方面一点都没变。」

就像许多笃信基督教福音派的乡村一样，在院子里插上支持共和党总统候选人川普标志的平原镇居民比支持贺锦丽的人更多。

但在支持川普的标志旁边，也不乏庆祝卡特百岁生日的牌子。

自幼住在平原镇的罗艾尔（Carl Lowell）和多数邻居一样，与卡特有着不同方式的关联。他说，他的祖父曾帮忙建造卡特一家的房子，甚至他自己也曾与卡特一起猎鸽。

59岁的罗艾尔是退休消防员，他说：「卡特是好人，是心怀虔诚的人，这就是大家喜欢他的原因。」