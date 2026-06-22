卡达拉斯拉凡工业区发生技术事故 爆炸酿多人受伤

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（法新社杜哈21日电） 卡达内政部表示，拉斯拉凡工业区（Ras Laffan Industrial Area）一家工厂今天因技术问题发生爆炸，造成数人受伤。

内政部声明表示：「民防队已采取应对措施。」

法新社报导，记者在距离事发地点80公里外的首都杜哈（Doha）有听到爆炸声。

拉斯拉凡工业区为全球最大液化天然气转运枢纽，今天爆炸发生时火光照亮夜空、浓烟窜升。

尽管卡达当局强调，此次爆炸是内部问题所致，但拉斯拉凡工业区早在美国、以色列与伊朗的战争中已严重受损。

战争期间，伊朗针对波斯湾的能源基础设施发动攻击，拉斯拉凡也受袭击，迫使卡达暂停天然气生产。如今美伊之间达成停战协议，拉斯拉凡工业区重新启动。

国营企业卡达能源（QatarEnergy）表示，爆炸发生时，「拉斯拉凡工业区已启动运转，这起事故导致当地巴尔赞（Barzan）天然气供应设施爆炸，并引发火灾」。

美伊战争期间，卡达在3月2日遭伊朗无人机攻击关键设施，暂停了液化天然气生产；随后在3月18日的受到进一步袭击。

当时卡达能源部长卡比（Saad Al-Kaabi）表示，第2次遇袭后，预计卡达液化天然气出口量能减少17%，并且修复时间可能需要3到5年。（编译：纪锦玲）