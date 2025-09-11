卢比欧与王毅通话 寻求美中「建设性」互动

（法新社华盛顿10日电） 美国对中国购买俄罗斯石油施压之际，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天与中国外交部长王毅通话时表示，希望与中国展开具建设性对话。

美国国务院表示，卢比欧在通话中「就一系列双边议题，强调保持开放且具建设性沟通的重要性」，但未具体说明细节。

卢比欧与王毅通话几天前，中国国家主席习近平主持纪念二战结束的大型阅兵，并邀集俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与北韩领导人金正恩等多国领袖共同参与。

美国总统川普则指责这三位领导人正密谋对抗美国。

根据新华社报导，王毅形容与卢比欧的通话富有成效，但也警告「美方的负面言行损害了中国的正当权益」。

王毅指出：「中美两国曾在二战时并肩作战，共同打击军国主义与法西斯主义；在新的时代，双方应携手推动世界和平繁荣，应对全球挑战，并承担大国应有的责任。」

卢比欧在担任联邦参议员时，以对中国的强硬立场闻名，他在人事任命听证会上甚至警告，必须展开一场全面的全球角力，以防止中国赶过美国成为首要的世界强权。

然而，卢比欧今年7月在马来西亚与王毅会晤时，气氛相当融洽；川普也曾对自己与习近平的关系高度评价，并表达希望今年能访问中国。

不过，川普近期仍暗示将提高对中国的关税，如同他对印度所采取的做法，理由是这些国家持续购买俄罗斯石油，而俄罗斯至今仍无视美方要求对乌克兰战事宣布停火。（编译：徐睿承）