卢比欧吁全球合作 对抗极左恐怖主义

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（法新社华盛顿16日电） 美国今天对左翼极端分子发动猛烈抨击，国务卿卢比欧呼吁全球合作对抗「这种旧邪恶的新浪潮」。

卢比欧（Marco Rubio）今天在「政治恐怖主义再起」部长级会议开幕致词时表示，在2001年9月11日恐怖攻击事件后，社会对圣战极端主义关注度提高，但「极左恐怖主义」却成了「盲点」。

他说：「即便到了今天，极左恐怖主义可能构成严重威胁的想法也常被视为右翼的偏执妄想，甚至更糟，被当作危险的法西斯阴谋。」

卢比欧指出，欧洲和美国自2016年以来左翼攻击事件有增加趋势，因此呼吁加强合作，共同打击他所谓「披着平等与正义外衣的恶毒怨恨」意识形态。卢比欧还说，左翼极端主义的灵感来自于「对文明本身的仇视」。

本次会议吸引自欧洲至亚洲超过60个代表团出席，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）和白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）也在会上发表谈话。

卢比欧告诉与会代表：「你们来到这里是因为你们的政治领袖在街头受到攻击、刺伤与枪击，是因为你们的企业被炸毁，铁路遭到破坏，警察被殴打甚至焚烧。」

然而卢比欧和米勒并未提及右翼暴力。根据战略暨国际研究中心（CSIS）2025年一份综合报告，过去30年右翼暴力在美国一直是更严重的问题。报告承认，过去十年左翼恐怖攻击与阴谋有所增加，但指出这类暴力是从非常低的基础上增加，但仍远低于历史上右翼和圣战攻击者制造的暴力程度。

米勒在发言中猛烈抨击「左派分子」，称他们在社会中传播「毒瘤」。他说：「参与示威活动的人没有一个像是正常人。他们的外貌、穿着、举止都有某种扭曲。」

卢比欧会后不久宣布对「极左恐怖分子」组织成员实施签证限制。

众议院外交事务委员会民主党首席议员米克斯（Gregory Meeks）率领10位民主党籍国会议员致函卢比欧，表示现任政府将焦点放在极左极端主义「令人不安」，似乎偏离以往共和党与民主党政府关注「有着种族动机的暴力极端主义」如何对美国构成威胁。

信中写道：「国务院并未展现他们正采取不带政治色彩且全面性做法对抗暴力极端主义的迹象。」