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卢比欧和菲外长以色列总理通话 重申美方坚定承诺

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（法新社华盛顿22日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天分别与菲律宾外交部长马纳罗（Enrique Manalo）及以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通话，重申美方对这两国的坚定承诺。

卢比欧今天表示，美国在总统川普领导下，仍坚守对菲律宾的防卫承诺。

国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）表示，卢比欧与马纳罗通话时，「强调美国根据共同防御条约对菲律宾的承诺如钢铁般坚定」。

卢比欧长期对中国采取鹰派立场，他谈及北京当局在南海的「危险和破坏稳定行动」。

布鲁斯说：「国务卿卢比欧表示，中华人民共和国的行为破坏区域和平与稳定且不符合国际法。」

此外，卢比欧今天也在电话中向尼坦雅胡承诺坚定支持以色列。

布鲁斯表示，卢比欧向尼坦雅胡「强调，维持美国对以色列的坚定支持是川普总统的优先要务之一」。

她说，卢比欧也就以色列在打击巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）和黎巴嫩真主党（Hezbollah）方面的成就恭喜尼坦雅胡，并承诺将努力不懈地协助让所有仍被扣押在加萨走廊（Gaza Strip）的人质获释。

以色列和哈玛斯的停火协议本月19日开始实施，协议内容包括互相释放人质和囚犯。

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