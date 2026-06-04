卢比欧坚称伊朗战争已经结束 民主党则批战火未歇

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天坚持他的说法，表示美国与伊朗的战争已经结束，但民主党议员批酿成伤亡的攻击行动仍持续发生。

卢比欧在联邦众议院外交委员会表示：「我们已不再持续对伊朗境内发动打击以削弱其军事能力，因为『史诗怒火行动』（Epic Fury）已经结束。」他并强调，美国已经取得胜利。

自美国和以色列2月28日对伊朗发动空袭以来，这场由华府命名为「史诗怒火行动」的联合作战已使整个中东地区陷入战火。

伊朗则攻击美国的中东盟邦作为反击，并实质封锁波斯湾石油与天然气运输的重要航道─荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

卢比欧表示：「我们对胜利的定义是摧毁伊朗国防工业基础，大幅削减其飞弹发射器数量，以及显着减少其无人机库存…我们已达成所有这些目标，此外还摧毁了伊朗残存的空军力量，并彻底消灭其传统海军。」

不过，民主党议员强烈反驳卢比欧的说法，认为冲突仍在持续升高。伊朗今天攻击科威特机场，造成1人死亡、63人受伤，使战事进一步加温。

与科威特同样驻有大量美军的巴林，也在夜间遭到伊朗无人机袭击。

加州民主党籍联邦众议员洁卡珀丝（Sara Jacobs）对卢比欧说：「你可以更改军事行动名称，但无法改变荷莫兹海峡仍处于封锁状态的事实，也无法改变所有美军官兵仍身处危险之中的现实。」

卢比欧也向国会议员说明与伊朗谈判的进展。他表示，伊朗高浓缩铀库存问题仍是协商核心，而德黑兰至今尚未同意达成和平协议。

华府坚持任何和平协议若要生效，伊朗必须交出接近武器等级的浓缩铀库存、同意限制核活动，并重新开放荷莫兹海峡。

卢比欧向委员会表示：「我认为在双方往返交换的一些文件中，这一点已明确说明，但截至今天上午，我们仍未获得伊朗体系的最终核可。」

伊朗则表示，在就其核计画展开实质谈判前，必须先释出120亿美元遭冻结资产。

此外，伊朗也驳斥美国总统川普之前有关浓缩铀库存最终将被销毁的说法。（编译：徐睿承）